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Убита чиновница "Росимущества"
Следственное управление СК при Прокуратуре РФ по Хабаровскому краю расследует уголовное дело об убийстве заместителя руководителя территориального управления Росимущества по Хабаровскому краю Инны МАКАНОВОЙ. Ее убийство было совершено 12 мая около 7 часов утра в подъезде ее дома в центре Хабаровска.
Причиной смерти стали многочисленные черепно-мозговые травмы, вероятнее всего, нанесенные несколькими ударами тупым предметом по голове. Расследование поручено одному из самых авторитетных в Хабаровске работников прокуратуры - заместителю руководителя следственного отдела по Хабаровску СУ СК Ирине ГЛАГОЛЕВОЙ.
Следствие полагает, что преступление могло быть спланированным и связано с профессиональной деятельностью погибшей - это одна из версий. 50-летняя женщина подверглась нападению по пути из дома на работу и пыталась защищаться. Она была еще жива, когда один из соседей обнаружил ее сидящей возле лифта на первом этаже. По площадке была разбросана косметика, выпавшая из сумочки жертвы. Пока соседи вызывали "скорую", Инна Маканова скончалась. Известно, что ценные вещи и деньги преступники не тронули. Опрошенные соседи сочли странным, что домофон на двери их подъезда сломался как раз накануне убийства.
Погибшая проработала в теруправлении Росимущества четыре года, курировала вопросы размещения федеральных структур и аренды федерального госимущества. Следователи и коллеги погибшей отмечают, что по долгу службы Инна Маконова часто сталкивалась с конфликтами интересов госведомства с хозяйствующими субъектами. В частности, в ее ведении были две громкие истории - одна была связана с расторжением договоров аренды помещений в торговом комплексе "Серышева, 60", вторая - с судебной тяжбой о выселении по инициативе "Росимущества" гостиницы "Аметист" из занимаемого ею федерального здания ("ЗР Хабаровск" писал об этом в сентябре 2008 г.).
Инна Маконова проживала одна. Двое ее взрослых детей и сестра живут отдельно. По решению родственников, погибшая будет похоронена в Белоруссии.
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