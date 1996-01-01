Ширпотреб везли в Приморский край под видом стройматериалов

Сотрудники Управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли устойчивый канал контрабандного перемещения грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона на территорию Российской Федерации, сообщает пресс-служба УФСБ по Приморскому краю.

В торговом порту Владивостока выявлено и задержано 12 контейнеров с товарами народного потребления, подготовленными для ввоза в Россию под видом строительных материалов в обход таможенного законодательства РФ. По предварительным оценкам, стоимость задержанного груза составляет более 200 млн рублей.

В результате следственно-оперативных действий установлено, что вскрытый контрабандный канал действовал продолжительное время, ввоз и таможенный "подлог" осуществлялся организованной преступной группой. В настоящее время следственным отделом Управления ФСБ России по Приморскому краю по ч. 4 ст. 188 УК РФ (Контрабанда) привлечены к уголовной ответственности пять человек, четверым из которых избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В 2009 году это уже не первый случай, когда недобросовестные коммерсанты рассчитывали получить незаконную прибыль, пытаясь ввезти через границу дорогостоящие грузы под видом товаров с низкой налогооблагаемой базой. Отметим, что в результате подобных преступных действий государственный бюджет не досчитывается существенных доходов в виде неуплаченных налогов и таможенных платежей.

По сообщениям пресс-службы УФСБ по Приморскому краю.