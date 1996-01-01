Наркотики переправляли экспресс-почтой DHL

Любопытный способ переправки наркотических веществ во Владивосток "изобрела" интернациональная преступная группировка одной из соседствующих с нами азиатской стран. В качестве канала переброски зелья контрабандисты использовали достаточно популярные в настоящее время почтовые отправления международных служб экспресс-доставки.

Некоторое время назад оперативники Таможенной службы Республики Корея получили информацию о том, что в адрес двух получателей проживающих во Владивостоке, международной транспортной компанией DHL направляются две посылки из КНР транзитом через Республику Корея, в которых скрыты наркотические вещества. Чтобы выявить всю цепочку переправки запрещенного "товара", сотрудники ДВОТ вместе с корейскими коллегами и сотрудниками Управления ФСБ России по Приморскому краю разработали операцию по контролируемой поставке "смертельных" почтовых отправлений. Согласно полученным оперативным данным, в отправлении экспресс-доставки DHL скрыты две крупные партии таблеток MDMA, более известных как "экстази". Интересно, что две одинаковые посылки были адресованы двум жителям нашего города, проживающим в одном доме, но в разных квартирах.

В ходе организованного контроля прохождения международных пересылок, следующих по линии курьерских отправлений DHL, был зафиксирован факт доставки посылок с наркотиками в аэропорт Владивостока, в которых приморские оперативники обнаружили более 900 таблеток с наркотическим веществом, скрытых внутри переносной электрической варочной панели, упакованной в стандартную картонную коробку производителя. Под контролем посылки проследовали до адресатов. В результате оба получателя "смертельного груза" были задержаны с поличным. В ходе проведенных первичных следственных и оперативных действий был установлен и непосредственный организатор этого преступления.

Постепенно раскручивая международный преступный клубок, оперативные работники установили, что организатор преступной группы занимается незаконным оборотов наркотиков более пяти лет. Причем для установления контактов, организации схем поставок наркотиков и проведения расчетов по преступным сделкам преступники использовали возможности Интернета. Данный незаконный бизнес приносил большие деньги, ведь спрос, со слов задержанных, значительно превышал предложение. Как свидетельствуют оперативные данные, наркодельцы предполагали использовать международные службы курьерской экспресс-доставки для переброски крупных партий наркотиков, и Россия в данном случае рассматривалась как один из наиболее перспективных рынков сбыта.

Даже сложно представить, какова была бы глобальная наркоситуация, если бы не международное сотрудничество в деле борьбы против наркотиков. Благодаря подобной слаженной работе таможенных органов, приморских спецслужб и их зарубежных коллег подобные факты ввоза смертельного зелья в наш край будут своевременно пресечены.

В отношении пойманных контрабандистов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 188 УК РФ "Контрабанда наркотических средств". Сейчас известны все лица, причастные к данной преступной группе, сообщает пресс-служба УФСБ по Приморскому краю.