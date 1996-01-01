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Судебные приставы гарантируют должникам испорченный отпуск
В преддверии сезона отпусков Служба судебных приставов обещает серьезные трудности физическим лицам и организациям, имеющим задолженность.
В Управлении Федеральной Службы судебных приставов по Приморскому краю признают, что воспрепятствование свободному перемещению по стране, отъезду на отдых или в командировку за границу фактически становится главным действенным способом призвать должников к ответственности перед кредиторами.
Как ни крути, но по статистике в производстве одного сотрудника УФССП по Приморскому краю находится более 2 тыс. производств в год, что является одной из самых высоких среди субъектов России.
Охватить, обойти, призвать и взыскать с каждого пристав не сможет физически. Поэтому, вооружившись законом и судебными решениями, фискалы пошли на границу, вокзалы и билетные кассы.
В первом квартале 2009 года судебные приставы Приморского края вынесли 598 постановлений о временном ограничении должникам права выезда за пределы Российской Федерации (в первом квартале 2008 года - 147). Из них 85 постановлений - в отношении злостных алиментщиков, задолжавших 8 млн 392 тыс. руб. В общей же сложности "невыездные" должники накопили задолженность в размере 128 млн 546 тыс. руб.
Более 300 данных постановлений вынесены в рамках исполнительных производств, по которым взыскателями являются юридические лица, 169 - где взыскатели - физические лица, а также 88 постановлений - в рамках исполнительных производств, где взыскателями являются организации-бюджетополучатели.
В УФССП признают, что ограничение права выезда за границу - хотя и радикальная, но весьма действенная мера. По словам начальника пресс-службы УФССП по Приморскому краю Анжелики РАЗУВАЕВОЙ, "некоторым должникам достаточно лишь уведомления о возможном применении ограничения, чтобы полностью рассчитаться с многолетними долгами".
Так, в первом квартале 2009 года более 260 исполнительных производств на сумму свыше 3, 5 млн рублей были окончены фактическим исполнением на стадии уведомления должника. Еще 110 должников погасили задолженность в общей сумме 2 млн 378 тыс. руб. уже после того, как в отношении их были вынесены постановления об ограничении права выезда за границу. Среди них и 7 неплательщиков алиментов, с которых судебным приставам удалось взыскать 190 тыс. руб.
Непосредственно в пунктах пограничного контроля было выявлено восемь должников. Все они в тот же день рассчитались с долгами, заплатили исполнительский сбор и расходы по совершению исполнительных действий.
Надо отметить, что такое "взыскательное" ноу-хау, когда пассажиров заворачивают прямо от трапа самолета или пограничники ставят заслон на границе, пошло с северо-запада страны. Именно службы Судебных приставов Санкт-Петербурга и области выступили инициаторами механизма, по которому проще и эффективнее спрашивать с должников в момент их убытия на отдых или за рубеж. Подобная практика оказалась настолько эффективной, что питерский пример в одночасье был подхвачен региональными службами СП, а кое-кто даже пошел дальше.
По словам Константина КОЛБЫШЕВА, начальника отдела организации работы по розыску должников и их имущества, в неприятную ситуацию при прохождении государственного технического осмотра или проведении регистрационных действий может попасть автолюбитель, не являющийся должником по исполнительному производству.
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