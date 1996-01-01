"Западный след" в финансировании акций протеста во Владивостоке не найден

На пленарном заседании Госдумы 6 мая депутат-коммунист С. П. ОБУХОВ потребовал у председательствующего - "единоросса" О. В. МОРОЗОВА - распространить ответ МВД на инициированное "Единой Россией" 18 марта протокольное поручение. В нем содержалось предположение, что акции протеста в Приморье, в которых участвуют коммунисты, финансируются из-за рубежа. Ответ МВД развеял эти измышления.

С. П. Обухов (фракция КПРФ): "Уважаемые коллеги, я поддерживаю высказывания и выступления моих товарищей по поводу безобразий, которые творились 1 мая в Тамбове, и особенно по поводу ограничения прав граждан. Демонстрация КПРФ во Владивостоке была оцеплена ОМОНом с собаками, и два часа людей держали в таком загоне, можно сказать, в резервации. Это вообще вопиющий факт. Но я хотел бы ещё попросить, Олег Викторович (О. В. МОРОЗОВ, первый заместитель Председателя Госдумы, фракция "Единая Россия". - Прим. ред.), чтобы вы распространили среди журналистов ответ, который получил на протокольное поручение от 18 марта Комитет по безопасности".

Напомню, тогда "Единая Россия" утверждала, что протесты и выступления в Приморье организуются на средства чуть ли не зарубежных разведок. Так вот, Министерство внутренних дел ответило, что все мероприятия и протестные акции в Приморье осуществляются за счёт личных средств их участников... (Микрофон отключён).

Материал опубликован на сайте КПРФ.