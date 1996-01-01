"Помогайки" на службе международного криминала

Так квалифицируют серый бизнес "челноков" с привлечением "помогаек" под видом туристов не только таможенные службы. За последние месяцы в борьбу с такой формой контрабанды подключились сотрудники Управления ФСБ России по Хабаровскому краю.

Совместно с представителями Хабаровской таможни они пресекли несколько поставок коммерческих партий китайского ширпотреба на территорию России под видом туристского багажа. Как стало известно порталу MoiGorod.Ru, крупная партия китайских товаров была задержана в автомобильном пункте пропуска "Покровка-Жаохэ" в Бикинском районе.

Следственным отделом краевого УФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 188 УК РФ ("Контрабанда"). Было установлено, что контрабандную поставку организовала генеральный директор ООО "Дальневосточная туристическая компания" Елена СОЛОВЬЕВА, а реализовали ее идею руководитель туристических групп этой компании Галина РУДЕНКО и несколько граждан КНР.

В феврале 2009 года Руденко с группой туристов выехала в г. Жаохэ, где получила у граждан КНР товары народного потребления, упакованные в 14 сумок, каждая весом около 35 кг. Затем Руденко попросила туристов своей группы при пересечении границы взять по одной сумке и перенести ее через линию таможенного контроля. Руководитель группы использовала туристов, не посвящая их в свои преступные намерения. Таким способом через границу были переправлены незадекларированные товары китайского производства на сумму 297 707 рублей. Бикинский городской суд признал Соловьеву и Руденко виновными, им назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

Это лишь одно дело, которое дошло до суда. В приграничных субъектах ДФО наблюдается сращивание российских и китайских преступных групп, специализирующихся на контрабанде. Их участники активно ищут устойчивые и безопасные каналы незаконного перемещения товаров, способы уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов. Существенный вред экономике региона также наносят недобросовестные туристические фирмы, которые используют безвизовый туробмен с Китаем для контрабандного ввоза товаров народного потребления. Учитывая это, федеральная межведомственная комиссия при Ростуризме в марте 2009 г. лишила ряд крупных туроператоров, зарегистрированных на территории Хабаровского края, права на организацию безвизовых групповых поездок на территорию КНР. Борьба с "помогайками" продолжается.