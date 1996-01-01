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За взятку чиновнице грозит до 12 лет тюрьмы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

За вымогательство и получение взятки хабаровской чиновнице светит от 7 до 12 лет срока. Уголовное дело возбуждено в отношении старшего государственного инспектора Центрального межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Сахалинской и Еврейской автономной областям.

Как рассказал старший следователь следственной части при ГУ МВД РФ по ДФО Денис ДОЛГИХ, жертвой взяточницы стал один из хабаровских предпринимателей. Через пункт пропуска "Хабаровский аэропорт" он хотел отправить в другой регион партию продуктов животноводства. При его осмотре инспекторы Россельхознадзора выявили незначительные нарушения в сопроводительной документации.

Об этих претензиях была поставлена в известность и старший госинспектор Россельхознадзора. Но когда коммерсант предоставил все необходимые документы, чиновница заявила, что продукты животноводства должны в обязательном порядке перевозиться в специальных термосумках и никак иначе. Как пояснил следователь, на самом деле ничего подобного наши законы не предписывают и требования были целиком и полностью надуманы и направлены на вымогательство взятки. Сделка оказалась под угрозой срыва из-за задержки с отправкой груза, и коммерсант был вынужден согласиться на уплату назначенной чиновницей суммы - 15 тыс. руб.

Однако информация об этих инсинуациях старшего инспектора Россельхознадзора дошла до органов внутренних дел. Оперативникам удалось задокументировать факт получения чиновницей взятки.

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