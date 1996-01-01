Нет лимонов, нет и преступления?

Отдел по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке УВД Первомайского района самоустранился от возложенных на него правоохранительных функций, посчитали в Россельхознадзоре, потому и направили жалобу прокурору района.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, поводом для обращения в прокуратуру послужил отказ милиции возбудить уголовное дело по факту поставки Тихоокеанскому флоту крупной партии лимонов по поддельным документам. Подделку при этом обнаружил сам Тихоокеанский флот, а точнее, флотская лаборатория, проводившая ветеринарно-санитарную экспертизу, о чем и поставила в известность Россельхознадзор.

В ходе проведенной проверки было установлено, что представленный поставщиком акт карантинного фитосанитарного контроля уже был использован другой фирмой и к этим лимонам никакого отношения не имел. Руководство Флота, естественно, от этих лимонов отказалось. А раз лимонов нет, значит, нет и преступления, посчитали в районном УВД. Вот только Роспотребнадзор не согласился с этим. Теперь прокуратуре Первомайского района предстоит выяснить законность вынесенного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.