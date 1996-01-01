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Когда зажигают машины - это кому-то нужно
Около 04.00 на пульт дежурного службы 01 поступило сообщение о том, что загорелся автомобиль Subaru Impreza, припаркованный возле кафе-бара "Че Гевара" на проспекте 100-летия, 52. Следователи не исключают, что причиной возгорания мог стать поджог.
Еще два подобных случая произошло во Владивостоке в ночь с 23 на 24 апреля. На Толстого, 38 горела Honda CR-V - сообщение поступило от жильцов дома. А перед этим в полночь в милицию обратилась девушка - у нее подожгли Toyota Crown, который она припарковала возле одного из домов по улице Выселковая.
По ее словам, машину спалил некий уроженец Узбекистана. Милиционеры начали его поиск. Во всех этих случаях жертвы видят интерес автопарковщиков. На той же улице Толстого жители близлежащих домов якобы написали на них заявление в Ростехнадзор и милицию против несанкционированных парковок.
Теперь, считай, отомстили и предупредили.
(Рубрика "Ходят слухи, что...")
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