На хасанских землях кое-кто хорошо заработает

Земли Хасанского района площадью около 1500 га, расположенные вдоль моря, южнее Красного утеса, особенно привлекательные своей природой для отдыхающих, должны стать землями сельхозназначения. То есть на них можно будет заниматься скотоводством и растениеводством. Соответствующая корректировка в соответствии со свежим решением по этой земле должна появиться в Земельном кадастре Приморского края.

Перевод этой "целины" в разряд сельхозугодий довольно странен, поскольку в районе довольно большие площади занимают совершенно брошенные пастбища и поля. Даже вблизи туристской "Мекки" - с. Андреевка они уже начинают зарастать деревьями. С другой стороны, считается, что земли здесь малоурожайные и сельское хозяйство лучше развивать в приханкайских районах, Золотой долине, Артеме и Надеждинском районе, где на сегодня тоже немало заброшенных земель.

Есть предположение, что перевод земель "под сельское хозяйство" позволит выкупить их по самым низким ценам, а затем территорию можно будет нарезать на "фермерские" или дачные участки или же перевести под ценную индивидуально-жилищную застройку. Купивший эти 1,5 тыс. га по бросовым ценам в дальнейшем сможет неплохо заработать. Примерно $250-300 млн.

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