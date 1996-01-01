Судье в деле Бахшецяна понадобился перерыв

Судье понадобился перерыв в громком деле бывшего начальника Дальневосточного таможенного управления Эрнеста БАХШЕЦЯНА после заключительного слова главного обвиняемого. Слушание возобновится лишь 3 июня.

В этот же день заканчивается срок содержания под стражей еще одного подсудимого - специалиста отдела маркетинга ООО "Ист-Рейл" Вадима ВАСИЧА. С большой долей вероятности можно прогнозировать, что суд освободит его из-под стражи, поскольку даже прокурор потребовал для Васича лишь условного лишения свободы. Его последнее слово, а также бывшего первого замначальника ДВТУ Александра ВОРОБЬЕВА, начальника отдела таможенного досмотра поста "Морской порт Восточный" Дмитрия СУСОЕВА суд также уже выслушал. Предстоит выступить еще двоим обвиняемым по этому делу - старшим таможенным инспекторам Евгению ПРОЯВКО и Денису ПЕТРОВУ. После чего останется лишь вынести приговор. Но с учетом перерыва судья, вероятно, огласит вердикт лишь в конце июня, а то и в июле, полагают специалисты. К слову, дело уже стало беспрецедентным по продолжительности. Его слушают с октября 2007 г., то есть уже более полутора лет. Своеобразный рекорд для судебной практики.