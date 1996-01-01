www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.63 р. 100 JPY: 58.58 р.
EUR: 74.67 р. 10 CNY: 94.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Наркоторговцы будут сидеть долго

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

За сбыт полкилограмма героина двум дилерам гарантировано 20 лет за решеткой.

Крупная удача сопутствовала сотрудникам Управления наркоконтроля в г. Артеме. В ходе оперативной работы пресечена деятельность сбытчиков героина, у которых изъята не просто крупная, а мега-партия, около 500 г героина. Как информирует группа общественных связей УФСКН по Приморскому краю, полицейским стало известно, что двое жителей Артема занимаются сбытом оптовых партий героина на всей территории Приморского края.

На сегодняшний день это одно из самых крупных изъятий наркотиков опийной группы в этом году. Всего за три месяца 2009 года полицейские изъяли из незаконного оборота 521 кг наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Находящимся под арестом преступникам инкриминируется п. "г" ч. 3 ст. 228.1 (сбыт наркотических средств в особо крупном размере). В соответствии с УК РФ наказание за подобные преступления составляет до 20 лет лишения свободы и денежный штраф до одного миллиона рублей.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru