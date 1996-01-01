Наркоторговцы будут сидеть долго

За сбыт полкилограмма героина двум дилерам гарантировано 20 лет за решеткой.

Крупная удача сопутствовала сотрудникам Управления наркоконтроля в г. Артеме. В ходе оперативной работы пресечена деятельность сбытчиков героина, у которых изъята не просто крупная, а мега-партия, около 500 г героина. Как информирует группа общественных связей УФСКН по Приморскому краю, полицейским стало известно, что двое жителей Артема занимаются сбытом оптовых партий героина на всей территории Приморского края.

На сегодняшний день это одно из самых крупных изъятий наркотиков опийной группы в этом году. Всего за три месяца 2009 года полицейские изъяли из незаконного оборота 521 кг наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Находящимся под арестом преступникам инкриминируется п. "г" ч. 3 ст. 228.1 (сбыт наркотических средств в особо крупном размере). В соответствии с УК РФ наказание за подобные преступления составляет до 20 лет лишения свободы и денежный штраф до одного миллиона рублей.