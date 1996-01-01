За сепаратизм предлагается сажать на 15 лет

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и "Справедливой России" готовится вынести на рассмотрение коллег законопроект об ответственности за разжигание регионального сепаратизма. Одновременно планируется внести и соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ. Это уже третья по счёту попытка депутатов узаконить ответственность за призывы к отделению от России субъектов Федерации. Две другие датировались 1999 и 2004 годами. Последний раз введение уголовной ответственности за региональный сепаратизм инициировали "единороссы". Тем не менее документ так и не обрёл статуса закона.