За продажу детям спиртного и сигарет магазины будут закрывать

Проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях РФ, в целях которого значится "предотвращение продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, пива и табачных изделий", рассматривался на пленарном заседании Мосгордумы.

Кодекс предлагается дополнить нормой, которая позволяет приостанавливать деятельность предпринимателей, продавших пиво или сигареты несовершеннолетним, на срок от 15 до 90 суток. В качестве альтернативной меры их предлагается штрафовать на сумму до 40 тыс. руб. с "конфискацией предмета административного правонарушения". Столичные депутаты проект поддержали. Одобренный столичным парламентом законопроект внесла в Госдуму группа из 14 депутатов под руководством вице-спикеров парламента Олега МОРОЗОВА и Надежды ГЕРАСИМОВОЙ. В авторах также фигурируют несколько глав влиятельных комитетов Госдумы, например глава комитета по безопасности Владимир ВАСИЛЬЕВ и глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир ПЛИГИН. Представительность авторов законопроекта практически гарантирует его быстрое принятие Госдумой, пишет "Коммерсант".