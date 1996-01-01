В стране наступила великая пруха

Все больше людей, уровень жизни которых заметно упал с началом кризиса, выходят из этой ситуации, преступая закон. Супермаркеты переживают бум краж, а на заводах и в офисах вовсю орудуют "несуны", которые тащат все, что плохо лежит.

Тем временем Минюст намерен внести смягчающие поправки в УК. Если они вступят в действие, любителей дармовщины будут не сажать, а штрафовать. Сейчас уголовная ответственность начинает действовать при стоимости украденного от 1 тыс. руб. Более мелкие кражи относятся к административным правонарушением. За них грозит штраф 1-5 тыс. руб или арест на 15 суток. Минюст предлагает расширить штрафную зону до планки 2,5 тыс. руб. стоимости украденного. В ведомстве поясняют, что иначе количество заключенных может вновь превысить миллион человек, как в 1990 годы. Однако ряд экспертов уверен, что смягчение законодательства сыграет на руку "многочисленным любителям легкой наживы, сообщают информагентства.