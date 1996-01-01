Обманчивая "Перспектива": очередная финансовая пирамида разоблачена на Дальнем Востоке

Более 1,5 тыс. человек пострадали в разных регионах Дальнего Востока от деятельности финансовой пирамиды "Перспектива", сообщил на брифинге исполняющий обязанности начальника главного управления МВД РФ в Дальневосточном федеральном округе Сергей КОРОБОВ.

"В отношении членов организованной преступной группы, совершившей мошенничества и хищения денег путем вовлечения в финансовую пирамиду граждан, ведется предварительное следствие, но уже известно о более 1500 пострадавших в Хабаровском крае, Приморье, Амурской области и Еврейской АО", - сказал Коробов.

Он отметил, что матричная система кассы взаимопомощи "Перспектива" является финансовой пирамидой и была разработана в Москве. Ее столичные организаторы уже отбывают срок, сейчас решается вопрос об этапировании их на Дальний Восток для проведения здесь следственных действий.

По словам Коробова, в мошенническую схему вовлекались люди с небольшим финансовым достатком. Необходимо было внести 12 тыс. руб. и привести еще двух знакомых, с этого момента им якобы начинала начисляться прибыль.

"Удивляет вера людей в быстрое и беспроблемное обогащение, и в то, что если они обратятся в милицию, то не смогут компенсировать свои вложения. Не исключено, что пострадавших в этой истории может быть гораздо больше, по предварительным данным, общий ущерб, нанесенный гражданам, превысил 2 млн руб.", - отметил Коробов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет и штрафа.