Тревожная кнопка на ночной улице

Летом на киосках Хабаровска появятся световые табло "Экстренный вызов милиции". Эта мера, как рассказал начальник управления вневедомственной охраны при УВД по Хабаровскому краю Анатолий Соколов, позволяет обезопасить продавцов и отдыхающих от неприятных ситуаций. Сегодня "тревожными кнопками" оборудовано уже 1124 объекта. Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны, за три месяца на такие тревожные сигналы 345 раз выезжали группы задержания.