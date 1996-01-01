В Сергеевке опять неспокойно

Интересный слух донесся из приграничных территорий Приморья. Дескать, в небезызвестной Сергеевке (Пограничный район), прогремевшей на всю страну благодаря расквартированной там мотострелковой дивизии и бандитам, обиравшим контрактников этого краснознаменного соединения, вновь неспокойно.

А причина в том, что местный положенец, небезызвестный г-н Руслан КОБЕЦ, которого некоторые СМИ вознесли на первые полосы, как Робина Гуда районного масштаба, сегодня находится в заключении. Однако "свято место" пусто не бывает, рассказывают не только местные жители, но и представители районных правоохранительных органов. По словам одного милиционера, с "посадкой" положенца местные бандюги просто распоясались и некому за ними "присматривать". Раз так, то сам собой напрашивается вопрос: а вам, господа милицейские, "присмотреть" за ними, а заодно организовать для них бывшему смотрящему Кобецу компанию слабо?

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