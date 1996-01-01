Лес для криминала

Введение ограничительных пошлин в 2008 году круглой древесины привело на Дальнем Востоке к обратному эффекту: в 2008 году количество лесонарушений и объемы незаконно заготовленной древесины в ДФО возросли в 1,8 раза к 2007 году.

В прошлом году прокурорами округа выявлено более 6 000 нарушений закона в сфере лесопользования, основная масса из которых приходится на Приморский и Хабаровский края. "Несмотря на принимаемые меры, объемы противозаконных рубок деревьев и экспорта лесоматериалов не снижаются, а действия по совершенствованию в округе правоохранительной и контрольно-надзорной деятельности в сфере лесопользования являются недостаточными. К сожалению, органами лесного контроля не принимаются надлежащие меры по взысканию причиненного ущерба и платежей за пользование лесным фондом", - вынужден констатировать полпред Олег САФОНОВ.

"Существующая упрощенная процедура таможенного оформления экспортируемого леса не способствует созданию действенных барьеров для предотвращения контрабандных операций. В последнее время широкое распространение получили факты использования китайскими бизнесменами подложных документов на лесопродукцию, а также незаконного возмещения НДС российскими экспортерами", - считает полпред Олег САФОНОВ. По-прежнему есть факты принятия органами государственной власти незаконных правовых актов, наиболее распространенными из них являются: установление форм примерных договоров, несоответствующих федеральным правовым актам и возложение на лесопользователей обязанностей, не предусмотренных законом.