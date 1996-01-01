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5 уголовных дел - приставам Приморья
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В отношении госслужащих Управления федеральной службы судебных приставов России по Приморскому краю за 2008 год возбуждено 5 уголовных дел, 4 из них - по материалам отдела собственной безопасности. Основными преступлениями, совершенными судебными приставами в 2008 году, по данным пресс-службы УФССП по Приморскому краю, стали превышение и злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, мошенничество и халатное отношение к служебным обязанностям.
ДосьеВ 2008 году сотрудниками Управления проведено 200 служебных проверок, по результатам которых 104 государственных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.
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