За что судят генерала?

Версий крутого виража в судьбе таможенного генерала Эрнеста БАХШЕЦЯНА было немало. По одной из них, некие влиятельные московские чины так расправились с экспансией его экс-шефа Германа Грефа. Но в суде вот уже полтора года рассматривается только одна версия...

Во Владивостоке 7 апреля в ходе прений сторон выступил главный обвиняемый по громкому уголовному делу, бывший начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Эрнест БАХШЕЦЯН. В эксклюзивной беседе с корреспондентом "ЗР" он раскрыл основные тезисы своего выступления, которым намерен полностью доказать свою невиновность по всем инкриминируемым ему статьям.

Напомним, прокуратура обвиняет Эрнеста Бахшецяна в контрабанде, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, за что потребовала наказания в виде лишения свободы на 10 лет. По версии следствия, начальник ДВТУ Бахшецян встретился в первой половине 2005 г. с тогдашним представителем администрации Приморья в Совете Федерации Игорем ИВАНОВЫМ и, "желая угодить последнему, с целью поддержания карьерного роста" дал согласие "оказать покровительство в работе ООО "Сэнкант", "Фрибур", "Аргау". Таким образом якобы был создан канал для контрабанды.

- Я действительно встречался с Игорем Ивановым. Причем неоднократно. Он представлял интересы многих участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Но никогда ни ему, ни кому бы то ни было еще я не давал обещание избавить от положенных по закону проверок, - утверждает Эрнест Бахшецян. - Мы говорили лишь о том, что эти фирмы будут вносить реальные таможенные платежи, но не менее $18 тыс. за контейнер, а таможенники постараются оперативно оформить их груз. Но это не означает снижения таможенного контроля.

Документы следствия подтверждают, что в 2005 г., уже после встречи с Ивановым, таможня регулярно (19 раз) досматривала грузы этих трех компаний. А в декабре, например, обнаружила 42 контейнера контрабанды, ввезенной через Находку в адрес ООО "Сэнкант". Активное участие Эрнеста Бахшецяна в пресечении контрабанды доказывает находящаяся в деле расшифровка его телефонных разговоров по мобильному телефону за декабрь 2005 г. с начальником УФСБ Алешиным и доклад руководителю ФТС Жерихову о развитии ситуации с задержанием контейнеров.

- В целом доводы прокуратуры опровергают пояснения трех специалистов, показания 66 свидетелей, трех подсудимых, положения 103 документов, включая 14 нормативных, - говорит Бахшецян.

В своем выступлении он пояснил, откуда взялась цифра в $18 тыс. за контейнер. В 2004 г. в среднем за каждый контейнер участники ВЭД платили в Находке всего $5,3 тыс., а во Владивостоке - $12,5 тыс. Бахшецян, заинтересовавшись этой разницей в цифрах, провел со своей командой из семи человек анализ и пришел к выводу, что государственной казне недоплачивают примерно столько же, сколько она на то время получала, то есть примерно $1 млрд 200 млн. И реально таможенная пошлина за каждый контейнер товаров народного потребления должна составлять не менее $18 тыс. Начальник ДВТУ довел эту информацию до всех подразделений и потребовал добиваться реальных цифр.

Контрабандисты предприняли несколько попыток подкупить Эрнеста Бахшецяна. Ему предлагали квартиру, яхту и, конечно, деньги. В одном случае обещали по $1 тыс. за каждый импортный автомобиль, прошедший по нелегальному каналу. В другом - $300 тыс. в год за "крышевание" одного из каналов контрабанды. От всех предложений он отказался. Это тоже фактически доказывают материалы следствия. У Эрнеста Бахшецяна после тщательных поисков нашли всего 200 тыс. руб. Столько генерал таможенной службы накопил за более чем 20 лет служения Родине.

После неудачных попыток подкупа контрабандисты попытались с помощью "своих людей" в Москве снять его с должности. Однако не удалось. Герман ГРЕФ, в чьем подчинении тогда находилась таможня, не уступил.

Вот после этого-то к нему и пришел Игорь Иванов с предложением платить по полной в обмен на оперативность оформления груза. Эрнест Бахшецян согласился. Но лишь по срокам.

В мировой таможенной практике существовали и существуют так называемые "черные" и "белые" списки участников ВЭД. То есть у таможенников есть официально утвержденный руководством перечень фирм, которые нужно досматривать очень внимательно, и список компаний, заслуживающих доверие. Такие документы для служебного пользования составляются, потому что ни одна таможня в мире не может на все 100% досмотреть все грузы, пересекающие границу. Во-первых, не хватит средств и ресурсов. Во-вторых, на границе возникнут огромные очереди, и остановится международная торговля. Наряду с вышеназванными тремя фирмами в то время находились в "белом" списке и пользовались "зеленым коридором" 70% всех участников внешнеторговой деятельности, то есть более 12 тыс. компаний.

- Я нажил слишком много врагов среди контрабандистов. Сразу несколько группировок объединились, чтобы устранить меня, и добились возбуждения уголовного дела, - утверждает Эрнест Бахшецян.

Бахшецян приводит статистику. За время его недолгого руководства ДВТУ уровень платежей с товаров народного потребления повысился в 16 раз. Причем, главным образом, благодаря пресечению контрабандных каналов. Сами таможенники в своих служебных документах именуют это "повышением эффективности таможенного администрирования". В 2005 г. рост таможенных платежей был достигнут за счет увеличения объема перемещаемых грузов на 22,1% и на 77,9% - за счет таможенного администрирования. После ареста Эрнеста Бахшецяна в 2007 г. цифры поменялись местами. Рост объема перемещаемых грузов на 78% обеспечил рост таможенных сборов, а таможенное администрирование - всего на 22%. По оценке самого Бахшецяна, он сузил нелегальный сектор в 3,5 раза при плане в 3%. Только из-за перекрытия Бахшецяном и его людьми так называемого "мясного канала" контрабандисты потеряли примерно $100 млн в год. В целом он сумел вывести из нелегального оборота товаров на сумму более $500 млн в год.

Председатель правительства Михаил ФРАДКОВ отметил успехи Эрнеста Бахшецяна в повышении сбора таможенных платежей именными часами, и вскоре практически с той же формулировкой его арестовали. За что наградили, за то и посадили.