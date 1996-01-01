Ответственность за побег ужесточится?..

МВД РФ предлагает ужесточить наказание водителей, скрывшихся с места дорожно-транспортного происшествия. Статья 265 УК РФ, предусматривавшая ответственность за оставление места ДТП, была отменена пять лет назад.

В настоящее время действует только статья 12.27 КоАП, наказание по которой - лишение права управления транспортным средством на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Водители, сбившие пешехода или совершившие столкновение с другим автомобилем, все чаще пытаются скрыться. Более того, спустя некоторое время они подают заявление в милицию об угоне своей машины.

Зачастую виновники аварий уговаривают родственников или знакомых выступить в качестве лжесвидетей, чтобы создать себе алиби. Следователи считают, что подобные попытки "защиты" должны считаться отягчающими обстоятельствами дела.