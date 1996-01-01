Воспитанием толерантности занялись милиционеры

За "круглым столом" по вопросам экстремизма собрались в УВД по Хабаровскому краю представители общественности и религиозных организаций, в т. ч руководитель национально-культурной автономии татар С. Туктаров, имам Хабаровска Форхот Хазрат, руководитель местной мусульманской религиозной организации Махалля "Аль-Фуркон" Хамза Хазрат, исполнительный директор Хабаровского еврейского культурного центра и синагоги В. Кацман, иерей Хабаровской Епархии Русской Православной церкви отец Александр (Волошин), представитель Хабаровского буддийского центра П. Коробкин. Обсуждалась возможность совместных мероприятий по воспитанию у молодежи толерантного отношения к представителям других национальностей и религиозных конфессий.