Обвиняемые по "крабовому делу" требуют присяжных заседателей

Близится к завершению расследование международной крабовой аферы, причинившей России ущерб на 11,5 млрд руб. Вскоре перед судом присяжных предстанут бизнесмены, закупавшие браконьерский деликатес. Трое фигурантов: главбух ЗАО "Восточные рыбные ресурсы" Александр СУСЛОВ, Азис Абеб ЭМБАРЕК и гражданин США Аркадий ГОНТМАХЕР, которого следствие считает главой группировки, содержатся под стражей.

Это не первое "крабовое дело". Несколько лет назад за махинации с этим дорогостоящим и исчезающим видом осудили бывших руководителей Госкомрыболовства. Теперь в торговле браконьерскими крабами обвиняются бизнесмены. По данным следствия, они организовали в Беринговом и Охотском морях незаконный вылов почти 25 тыс. тонн краба вместо разрешенных 5 тыс. тонн. Улов уходил в зарубежные порты. Российские сыщики расследовали это дело вместе с сотрудниками ФБР США. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела - 150 томов. На это уйдет примерно полгода, и только тогда начнется суд. Говорит адвокат одного из обвиняемых Владимир ЖЕРЕБЕНКОВ: "Дело неординарное. Позиция моих подзащитных однозначная - виновными они себя не признают... Следствие пытается криминализировать их хозяйственную деятельность. Поскольку вменяется международное преступное сообщество - настрой у нас на суд присяжных". Об этом сообщают ПРАЙМ-ТАСС и Business FM.