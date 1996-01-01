Тюремные надзиратели подрабатывали фермерами

Прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Приморья проведена проверка соблюдения сотрудниками исправительных учреждений и СИЗО-1 ограничений законодательства, связанных с исполнением обязанностей госслужащего.

Проверкой выявлены факты нарушения служащими уголовно-исполнительной системы края требований Законов "О противодействии коррупции", "О государственной гражданской службе РФ" и ведомственных нормативных актов, регламентирующих порядок прохождения службы в органах внутренних дел РФ. Так, установлено, что восемь сотрудников исправительных учреждений, в том числе три руководящих работника, совмещали исполнение обязанностей государственного служащего со статусом индивидуальных предпринимателей, руководителей крестьянских (фермерских) хозяйств, учредителей и руководителей юридических лиц.

В связи с этим на имя начальника ГУФСИН России по краю внесено представление об устранении нарушений закона, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.