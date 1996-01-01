Раскрыты 10 эпизодов банды грабителей по сотовым телефонам

Хабаровские оперативники задержали банду грабителей сотовых телефонов. Похищенные телефоны грабители продавали, а вырученные деньги тратили на наркотики. Схема деятельности преступной группировки была простой: они давали объявление в газеты о покупке сотовых телефонов, а встречу с продавцом назначали в автомобиле владельца телефона. Преступник садился на заднее сиденье автомашины и просил у продавца сотовый телефон - посмотреть. Как только мобильник оказывался в руках мошенника, он выскакивал из машины и бежал к недалеко стоящему автомобилю, где его ждал сообщник.