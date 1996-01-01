Автомобили крадут даже девушки

Преступность в сфере неправомерного завладения автотранспортными средствами молодеет и, более того, приобретает девичьи черты, что показал случай недельной давности.

Как сообщила пресс-служба УВД Приморского края, ДПС ГАИ Владивостока понадобилось совсем немного времени, чтобы раскрыть кражу автомобиля "Хонда Аккорд" у 29-летней жительницы краевого центра.

Машина исчезла с ул. Ватутина, а нашлась на ул. Гамарника. Каково же было удивление стражей дорожной безопасности, когда вместо матерого вора за рулем найденной "Хонды" они обнаружили 18-летнюю девушку, которая имела арсеньевскую прописку и уже находилась в федеральном розыске за ранее совершенное имущественное преступление.

Теперь злоумышленница сполна ответит за свои деяния перед Законом. Напомним, что неправомерное завладение автомобилем (ст. 166 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.