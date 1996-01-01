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В Уссурийске задержаны "оборотни"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как сообщают уссурийские СМИ, в следственном управлении при УВД по Уссурийскому городскому округу возбуждены уголовные дела в отношении двух офицеров уголовного розыска. Бывшим сыщикам и двум гражданским лицам инкриминируется серия хищений транспортных средств, совершенных в январе и феврале нынешнего года.

Как стало известно журналистам, офицеры - выпускники школы милиции. Биографии у них похожи как две капли воды. Одногодки, в один день приняты на работу в органы внутренних дел, затем вместе учились в ДВЮИ МВД России, а после его окончания одновременно вступили в должность оперуполномоченных уголовного розыска.

Оборотней в погонах вычислили совместно с ОРЧ № 8 УВД по Приморскому краю. Сотрудники этой оперативно-розыскной части специализируются на раскрытии краж и угонов транспортных средств. В результате полученной информации о возврате похищенного автомобиля "Тойота Пробокс" за выкуп провели оперативно-розыскные мероприятия. На улице Ушакова при передаче владельцем иномарки вору денежных средств в размере 50 тысяч рублей задержали одного старшего лейтенанта.

В ходе предварительного следствия он в присутствии адвоката дал признательные показания. На допросе пояснил, что совершил преступление по предварительному сговору с коллегой по работе и двумя пособниками (они тоже дали признательные показания и написали явки с повинной). Кроме того, задержанный сообщил о других кражах машин, совершенных этой группой из корыстных побуждений с целью наживы. В начале января они украли "Хонду Фит", в феврале - "Тойоту Филдер", две "Тойоты Пробокс" и "Тойоту Надю".

По месту жительства бывших сотрудников УВД провели обыск. Три автомобиля - "Тойота Надя" и две "Тойоты Пробокс" - возвращены законным владельцам под расписку на ответственное хранение. Остальные легковые машины воры успели вернуть потерпевшим за выкуп.

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