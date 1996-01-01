"Зубр" во Владивосток больше не приедет?

Во Владивостоке учли уроки ОМОНа, когда 21 декабря милиционеры разогнали несанкционированный митинг и задержали 61 участника, больше на митингах "участия" милицейского спецназа не потребуется. Такое мнение высказал уполномоченный по правам человека в Приморском крае Владимир УШАКОВ.

"В последнее время митинги и шествия, организованные КПРФ и ТИГРом, проходили без каких-либо силовых воздействий, - сказал Ушаков. - Считаю, что ОМОН сюда привозить уже никто не будет. Печальный опыт, который был в декабре прошлого года, всеми учтен", - сказал уполномоченный, сообщают информагентства.