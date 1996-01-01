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Чиновники воруют как в последний день

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По оценкам российского Национального антикоррупционного комитета (НАК), объем коррупции в стране в денежном выражении исчисляется сотнями миллиардов долларов в год и варьируется от $240 до 300 млрд в год, передает "Интерфакс".

Как рассказал журналистам председатель НАК Кирилл КАБАНОВ, комитет оценивает масштабы коррупционного рынка на основе анализа так называемых скрытых интервью (опросов) респондентов, осведомленных о коррупционных схемах и размерах мздоимства в различных сферах жизнедеятельности. "В структуре коррупции 40-60% составляет система откатов. Коррупция проявляется также в системе госзакупок, выделения различных квот, например, в сфере природопользования, и других сферах", - объяснил глава НАК.

По его мнению, "в условиях экономического кризиса масштабы коррупции будут только расти, поскольку объем бюджетных средств, выделяемых на антикризисные программы, увеличился, а система контроля за их расходованием еще пока не сформирована".

"Чиновники воспринимают период кризиса как последний день. Никто не знает, сколько он продлится, поэтому они пытаются получить максимальную ренту от своего места", - считает Кабанов. Также, по прогнозу эксперта, могут получить широкое распространение случаи отъема банками собственности с использованием инсценировки невыполнения клиентами кредитных обязательств.

Как считает председатель НАК, во многом проблема коррупционности российских менеджеров связана с отсутствием класса так называемых "карьерных" чиновников, знакомых с понятием "репутационного риска".

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