В руках хабаровчан незаконно хранится 20 000 единиц оружия

УВД по Хабаровскому краю проводится оперативно-профилактическая операция "Лес". В ходе рейда в Нанайском районе сотрудники ФСБ и ОМОН УВД по Хабаровскому краю обнаружили 500 кубометров древесины и задержали бригаду "черных лесорубов".

Попутно в операции участвуют сотрудники лицензионно-разрешительной службы - они изымают незаконно хранящееся у населения оружие. По их данным, в Хабаровском крае у населения незаконно имеется свыше 20 тысяч едениц оружия. Только в районе им. Лазо за время операции изъято 60 единиц огнестрельного оружия. Как сообщили в пресс-службе УВД , помимо карабинов и обрезов при изъятии встречаются и раритеты. В одном из сел района изъяли оружие, стоявшее на вооружении немецкой армии во времена Первой мировой войны. А также обнаружен "ствол" с перебитым номером, который использовался при разбойном нападении в Хабаровске.

Операция "Лес" в крае продолжается.