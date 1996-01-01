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В руках хабаровчан незаконно хранится 20 000 единиц оружия

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

УВД по Хабаровскому краю проводится оперативно-профилактическая операция "Лес". В ходе рейда в Нанайском районе сотрудники ФСБ и ОМОН УВД по Хабаровскому краю обнаружили 500 кубометров древесины и задержали бригаду "черных лесорубов".

Попутно в операции участвуют сотрудники лицензионно-разрешительной службы - они изымают незаконно хранящееся у населения оружие. По их данным, в Хабаровском крае у населения незаконно имеется свыше 20 тысяч едениц оружия. Только в районе им. Лазо за время операции изъято 60 единиц огнестрельного оружия. Как сообщили в пресс-службе УВД , помимо карабинов и обрезов при изъятии встречаются и раритеты. В одном из сел района изъяли оружие, стоявшее на вооружении немецкой армии во времена Первой мировой войны. А также обнаружен "ствол" с перебитым номером, который использовался при разбойном нападении в Хабаровске.

Операция "Лес" в крае продолжается.

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