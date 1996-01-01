140 преступных группировок пытаются захватить контроль в легальном бизнесе

На территории ДФО действует преступное сообщество, в которое входят порядка 140 преступных организаций, которые оказывают влияние на социально-экономические процессы в регионах. О сложной криминогенной обстановке шла речь в Хабаровске на совместном совещании начальников органов ФСБ в округе, Главного управления МВД России по ДФО и начальников УВД краев и областей округа.

Криминальные интересы организованной преступности на Дальнем Востоке проявляются в сфере добычи водных биоресурсов, внешнеэкономической деятельности, заготовки древесины, легализации денежных средств, добытых преступным путем и незаконным оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов. В 2008 году на территории ДФО выявлено 153 преступления, совершенных преступными формированиями в лесопромышленном комплексе, что на 57,5 % больше, чем в 2007 году.

В сфере незаконной добычи водных биоресурсов выявлено 81 преступление, что в пять раз превышает аналогичный показатель 2007 года. Сумма установленного по уголовным делам ущерба составила около 690 млн рублей, что на 17% больше, чем в 2007 году. Возместить полученный ущерб в ходе предварительного следствия удалось лишь на 107 млн рублей. В сфере топливно-энергетического комплекса было выявлено 1026 преступлений, большей частью в Хабаровском и Приморском краях и Республике Саха (Якутия). Выявлено злоупотреблений, хищений и нанесения ущерба на сумму более чем 1 млрд рублей.

Прослеживается устойчивая тенденция внедрения организованных преступных группировок в легальный бизнес, причем их деятельность во внешнеэкономической сфере приобрела организованный и конспиративный характер. В приграничных краях и областях ДФО происходит сращивание российских и китайских преступных групп, специализирующихся на контрабанде, участники которых активно ищут устойчивые и безопасные каналы незаконного перемещения товаров, способы уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов. В организованную преступную деятельность втягиваются государственные и муниципальные чиновники, сотрудники правоохранительных органов.

Но и органы безопасности и внутренних дел Дальнего Востока приобрели опыт, и им удалось организовать совместную работу по противодействию организованной преступной деятельности, коррупции и контрабанде. Следственными подразделениями органов безопасности в ДФО в 2007-2008 годах возбуждено и расследовано 292 уголовных дела, органами внутренних дел и СКП РФ возбуждено 597 уголовных дел. К уголовной ответственности на Дальнем Востоке привлечено около 450 лиц.

В сфере охраны водных биоресурсов из незаконного оборота изъято 2 800 т морепродукции на сумму более 500 млн рублей, конфисковано 34 промысловых судна, назначено штрафов на сумму свыше 290 млн рублей. В лесной отрасли в доход государства возвращено порядка 30 млн рублей, пресечено нанесение ущерба на сумму более чем 200 млн рублей. Пресечено свыше тридцати контрабандных каналов поставки товаров народного потребления через границу, изъято контрабандных товаров на сумму свыше 320 млн рублей. В кредитно-финансовой сфере пресечен ущерб, в том числе от реализации мошеннических схем, на сумму около 50 млн рублей. Результативна работа правоохранителей в сфере незаконного оборота наркотических средств и оружия.

В результате проведенных совместно с органами миграционной службы и внутренних дел мероприятиями привлечены к административной ответственности свыше 3,8 тыс. иностранцев, из которых более 200 по решению суда выдворены на родину.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Хабаровскому краю, на совещании присутствовали полпред Президента России Олег САФОНОВ, заместитель руководителя ФСФМ Александр КЛИМЕНЧЕНОК и губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ. Принято решение сосредоточить основные усилия на деятельности организованных преступных формирований в сфере природных ресурсов, а также на контроле за деятельностью важных объектов экономики, оборонки, ТЭКа и финансово-кредитной системы, припятствовать приобретению в собственность промышленных предприятий и банков.

При этом ФСБ и МВД активизируют совместную работу по подрыву финансовой базы ОПГ.