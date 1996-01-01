У компании Sumimoto угнали "круизер"

На прошлой неделе во Владивостоке побывала делегация компании Sumitomo, предложившая внедрить в городе аппаратно-программный комплекс диспетчеризации дорожного движения. Но пока гости проводили в мэрии презентацию, рассказывая, как можно уменьшить пробки и аварийность на дорогах, владивостокское представительство компании лишилось новенького, недавно купленного леворульного "Ленд Круизера".

Причем это случилось в центре города, средь бела дня: пока шла презентация, водитель отъехал пообедать и оставил машину рядом со стоянкой краевой администрации.

Там людно, да и доблестные стражи порядка всегда находятся в поле зрения. Но это не помогло, и умельцы, похоже, открыли замок виртуозно, без шума и пыли. Говорят, во Владивостоке орудуют угонщики, вооруженные сканером, для которого нет проблем со считыванием замков...

Остается только посочувствовать компании, которая застраховала машину. Даже месяца не прошло, как страховой случай наступил...