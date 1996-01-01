Криминальное е-чтиво

Заключенные крупнейшего российского следственного изолятора "Кресты", расположенного в Санкт-Петербурге, получили возможность общаться со своими близкими с помощью электронной почты. Об этом сообщил во вторник представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

"Данная услуга предназначена для отправки электронных сообщений лицам, находящимся в следственном изоляторе, однако планируется, что в будущем такая услуга может быть предоставлена арестантам других СИЗО и содержащимся в местах лишения свободы", - сказал представитель ФСИН. Как отметил представитель ФСИН, возможности для пользования электронной почтой у подследственных и их адресатов несколько ниже, чем у обычных граждан. Так, все письма проходят цензуру у администрации изолятора и только после этого поступают адресату, сама услуга стоит несколько дороже, чем обычные письма по e-mail. Об этом пишет MIGnews.