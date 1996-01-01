Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Два года тюрьмы за кражу энергооборудования
К двум годам и семи месяцам лишения свободы приговорен житель Алтайского края Федор СИНКИН, который летом прошлого года совершил хищение металлических элементов опор линии электропередачи 1150 кВ Алтай - Экибастуз. 21-летнего преступника удалось задержать в результате оперативно-поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками Отдела внутренних дел Волчихинского района Алтайского края.
Линия электропередачи 1150 кВ Алтай - Экибастуз, протяженность которой в зоне ответственности МЭС Сибири составляет порядка 372 км, была введена в эксплуатацию в 1988 году. Обеспечивая связь между энергосистемами Сибири и Казахстана, она имеет стратегическое значение для Единой национальной электрической сети. Возникновение нештатной ситуации на данной линии угрожает надежности электроснабжения не только Алтайского края, по территории которого проходит линия, но также Кемеровской области и Красноярского края. Общая численность населения в этих регионах превышает 8 млн человек.
В числе доказательств по данному делу были использованы фотографии металлоконструкций с изображением индивидуальной заводской маркировки, представленные сотрудниками группы безопасности филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири. Элементы энергооборудования были обнаружены на пункте приема металлолома в селе Волчиха. В ходе следствия житель села, сдавший их в металлолом, признался в краже. Фотоснимки помогли определить, что элементы принадлежат именно линии электропередачи 1150 кВ Алтай - Экибастуз.
Подобный случай произошел осенью прошлого года в Приморском крае. Злоумышленники похитили элементы опор линии электропередачи 220 кВ Спасск - Кировка - Лесозаводск. Данная линия электропередачи обеспечивает выдачу мощности Приморской ГРЭС потребителям юга Приморья. Действия "металлистов" поставили под угрозу надежность энергоснабжения населения и промышленных предприятий западных районов Приморья, в том числе таких крупных населенных пунктов, как Уссурийск, Спасск, Артем и краевой центр - Владивосток. Кроме того, в результате кражи энергооборудования на линии 220 кВ Партизанская ГРЭС - Широкая под угрозой оказалась надежность электроснабжения города Находка и порта Восточный. По факту противоправных действий похитителей металлосодержащего оборудования возбуждены уголовные дела.
Кража элементов энергооборудования и приведение в негодность объектов электроэнергетики - серьезные уголовные преступления, которые в соответствии с Уголовным кодексом РФ караются лишением свободы на срок до десяти лет, штрафом до миллиона рублей. Процент раскрываемости таких преступлений стабильно растет. Суды выносят жесткие обвинительные приговоры и карают преступников. По инициативе энергетиков вопросы сохранности оборудования электросетевых объектов и надежности электроснабжения регулярно рассматриваются на заседаниях Антитеррористических комиссий субъектов Российской Федерации.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа