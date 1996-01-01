Два года тюрьмы за кражу энергооборудования

К двум годам и семи месяцам лишения свободы приговорен житель Алтайского края Федор СИНКИН, который летом прошлого года совершил хищение металлических элементов опор линии электропередачи 1150 кВ Алтай - Экибастуз. 21-летнего преступника удалось задержать в результате оперативно-поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками Отдела внутренних дел Волчихинского района Алтайского края.

Линия электропередачи 1150 кВ Алтай - Экибастуз, протяженность которой в зоне ответственности МЭС Сибири составляет порядка 372 км, была введена в эксплуатацию в 1988 году. Обеспечивая связь между энергосистемами Сибири и Казахстана, она имеет стратегическое значение для Единой национальной электрической сети. Возникновение нештатной ситуации на данной линии угрожает надежности электроснабжения не только Алтайского края, по территории которого проходит линия, но также Кемеровской области и Красноярского края. Общая численность населения в этих регионах превышает 8 млн человек.

В числе доказательств по данному делу были использованы фотографии металлоконструкций с изображением индивидуальной заводской маркировки, представленные сотрудниками группы безопасности филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири. Элементы энергооборудования были обнаружены на пункте приема металлолома в селе Волчиха. В ходе следствия житель села, сдавший их в металлолом, признался в краже. Фотоснимки помогли определить, что элементы принадлежат именно линии электропередачи 1150 кВ Алтай - Экибастуз.

Подобный случай произошел осенью прошлого года в Приморском крае. Злоумышленники похитили элементы опор линии электропередачи 220 кВ Спасск - Кировка - Лесозаводск. Данная линия электропередачи обеспечивает выдачу мощности Приморской ГРЭС потребителям юга Приморья. Действия "металлистов" поставили под угрозу надежность энергоснабжения населения и промышленных предприятий западных районов Приморья, в том числе таких крупных населенных пунктов, как Уссурийск, Спасск, Артем и краевой центр - Владивосток. Кроме того, в результате кражи энергооборудования на линии 220 кВ Партизанская ГРЭС - Широкая под угрозой оказалась надежность электроснабжения города Находка и порта Восточный. По факту противоправных действий похитителей металлосодержащего оборудования возбуждены уголовные дела.

Кража элементов энергооборудования и приведение в негодность объектов электроэнергетики - серьезные уголовные преступления, которые в соответствии с Уголовным кодексом РФ караются лишением свободы на срок до десяти лет, штрафом до миллиона рублей. Процент раскрываемости таких преступлений стабильно растет. Суды выносят жесткие обвинительные приговоры и карают преступников. По инициативе энергетиков вопросы сохранности оборудования электросетевых объектов и надежности электроснабжения регулярно рассматриваются на заседаниях Антитеррористических комиссий субъектов Российской Федерации.