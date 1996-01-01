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Братья-необольшевики получили срок
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Двое братьев из Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края осуждены на год с отбыванием наказания в колонии-поселении за участие в Национал-большевистской партии, которая запрещена в России. Братья "занимались пропагандой программных задач партии, распространяя печатную продукцию, в которой содержались призывы к социальной и национальной розни". По версии следствия, они поддерживали сайт, пропагандирующий фашистскую символику. Сами осужденные считают, что их наказали за иллюстрацию "очень похожего человека" в газете "Трудодни".
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