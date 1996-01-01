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Убитые бандиты готовили теракт

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По сведениям из осведомленных источников, бандиты, убитые в субботу, прибыли во Владивосток со страшной миссией.

В прошедшую субботу Владивосток отметился практически на всех российских и на многих мировых телеканалах. Местный ОМОН штурмовал квартиру на проспекте Красного Знамени, 99, где укрывались трое вооруженных злоумышленников, подозреваемых в вооруженном нападении на китайских бизнесменов. Все трое были убиты.

Напомним, что в ночь на 7 марта в квартиру по ул. Калинина во Владивостоке ворвалось несколько вороженных лиц в масках. В результате нападения трое граждан КНР с огнестрельными ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу города. Один из них впоследствии от полученных повреждений скончался. Под подозрение попала банда из 11 человек - трое убитых из их числа. Более страшные подробности удалось выяснить уже после штурма.

По данным из источников близких к силовым структурам, банда, якобы, прибыла в Приморье для совершения терактов, а нападение на китайцев бандиты совершили, чтобы получить средства на проживание в городе.

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