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Виталий Береговский, секретарь Антикоррупционной коалиции Приморья: Фактор естественного отбора
С точки зрения корпоративных конфликтов различают дружественное и враждебное поглощение. Дружественное - добровольная продажа предприятия, враждебное - присоединение компании в противодействие ее руководству. Причем необязательно с использованием формы реорганизации, предусмотренной гражданским законодательством, а, к примеру, путем скупки контрольного пакета акций и смены руководства компании другими лицами. Формально компания как юридическое лицо остается, просто управляют ею уже другие люди. Собственно говоря, происходит то, что предусмотрено законом. При поглощении компаний, даже если оно недружественное, соблюдается закон, в этом нет ничего плохого - это нормальный экономический процесс, в результате которого с приходом нового собственника эффективность компании только повышается.
В корпоративных конфликтах нападающая сторона может ставить своими целями полную смену руководства предприятия и получение в свои руки контроля над ним. Но есть и другой аспект - гринмэйл (от англ. greenmail) - корпоратиный шантаж, когда акционер не может в силу незначительности пакета голосов перехватить управление предприятием, но создает действия, блокирующие работу топ-менеджмента. Часто миноритарных акционеров толкает на такие действия отсутствие дивидендов. Но не потому, что предприятие убыточное, а потому что дивиденды уходят в другую сторону. Тогда акционеры заставляют предприятие выкупить у них этот пакет либо продают его кому-нибудь на выгодных условиях, и уже эти другие, те самые "злые рейдеры" начинают захват.
Но если вернуться к началу рейдерского процесса в Приморье (в середине 90-х годов), когда первые приморские рейдеры - самые крупные из них - фондовые компании "Пасифик секьюритиз" и "Зеленые листья" - скупили все проектные институты и кое-где поменяли руководство, все было с соблюдением закона. Продавали акции, потому что руководство некоторых НИИ сдавало институты в аренду (надо было как-то жить), но деньги шли в карман узкого круга лиц, а научные сотрудники были не в состоянии бороться за свои права.
В этом смысле рейдеры им даже помогли. Конечно, это не робингуды, потому что их основная цель - не защита обездоленных, а бизнес, который в свою очередь приносит пользу и тем, и другим. При этом сотрудник получает за продажу акций более-менее рыночную стоимость. Руководство институтов тоже скупало акции, но за бесценок, задерживая зарплату, создавая условия, когда люди готовы продать ценные бумаги за копейки. Поэтому, чтобы не попасть под прицел рейдеров, топ-менеджменту компании нужно заботиться о своих работниках, а не только о собственном кошельке. По сути, зачастую рейдерский захват предприятия - это наказание руководства за разграбление компании. Если акционер стоит на стороне своего генерального директора, как захватишь такое предприятие?
Таким образом, хоть, по большому счету, гринмэйл - это максимальное использование миноритарными акционерами своих прав, периодически переходящих в шантаж, это еще и один из очень немногих способов мелких держателей акций защититься от произвола акул бизнеса в бурном финансовом океане. Более того, в условиях настоящей рыночной экономики гринмэйлеры выполняют функцию "санитаров леса", являясь реальной угрозой для акционерных обществ, не соблюдающих права своих акционеров. Корпоративный шантаж является мощным фактором естественного отбора для руководителей акционерных обществ. Выживают наиболее эффективные.
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