Без чудес и доверия

Для Амурской области минувший год можно назвать потерянным временем. Во многом благодаря бывшему губернатору Николаю КОЛЕСОВУ, ближайшее окружение которого оказалось в эпицентре коррупционного скандала и тем самым скомпрометировало своего патрона. Впрочем, он и сам оказался далеко не на высоте.

Не станем вспоминать уголовные дела, возбужденные по поводу незаконного вояжа областных чиновников на Камчатку, или коррупционный скандал с жилищным фондом при губернаторе, куда предприниматели в принудительном порядке должны были перечислять 1% с оборота. Обо всем этом "ДК" писал неоднократно. Смеем надеяться, что 14 уголовных дел, в которых фигурируют бывшие амурские чиновники, будут доведены до конца. Ведь борьба с коррупцией – один из злободневных лозунгов сегодняшнего дня.

Но в том, что происходило в Амурской области до смены казанского губернатора, есть и другой аспект. В наследство новой власти досталось повсеместное недоверие жителей: что сейчас ни обещай, воспримут с усмешкой. Свои резоны затаиться есть теперь у бизнеса, он хорошо обучаем методом отъема собственности (в законных рамках, конечно). Достаточно мотивов держаться подальше и у политической элиты.

Какова цена хождения в губернаторы "казанского гостя" для небогатого и необласканного судьбой Приамурья, цена не столько финансовая, сколько нравственная - "ДК" попытался ответить на этот вопрос.

Я планов наших люблю громадье

Начиналась деятельность Николая Александровича весьма бурно. Благодаря неуемной энергии нового губернатора, который начал совершать регулярные поездки по городам и весям Приамурья, разговаривать с народом, узнавая его насущные потребности, люди поверили, что их жизнь можно изменить к лучшему. Эта вера укреплялась и с приездом каждого из высокопоставленных чиновников, а их в первые месяцы губернаторства Николая Колесова здесь отметилось немало.

Первые проекты Николая Александровича, который в недавнем прошлом был главой совета директоров АО КАН-АвтоВАЗ - крупнейшего дилера Волжского автозавода в Татарстане, касались сотрудничества с АвтоВАЗом и КамАЗом. Согласно им предполагалось, во-первых, организовать в Приамурье ежегодную сборку 1 000 автомобилей "Лада", предназначенных для жителей Дальнего Востока, во-вторых, заинтересовавшийся заводами "Кранспецбурмаш" в городе Шимановске и "Амурдормаш" в поселке Прогресс Камский автозавод должен был приобрести 50% и одну акцию каждого из предприятий, чтобы они работали в его системе. Шимановцам предлагалось производить автокраны и лесовозы, а в Прогрессе - запчасти.

"Если в последнее время "Кранспецбурмаш" собирал шесть кранов в год, то сегодня "КамАЗ" уже установил задание в 30 кранов в месяц плюс 30 лесовозов. 720 машин они должны выпустить за год. Увеличение производства - в 120 раз", - подсчитал губернатор, добавив, что до начала воплощения плана осталось три месяца", - сообщали тогда средства массовой информации. Кроме того, губернатор обещал, что "КамАЗ" на льготных условиях поставит для сельского хозяйства Амурской области 200 машин и 100 легких тракторов. И действительно несколько машин, к великой радости аграриев, в область пришли. Но, к сожалению, к весне инициатива заглохла.

Губернатор Колесов неоднократно говорил о необходимости поднять брошенные, с годами превратившиеся в залежи земли. Только при этом условии Амурская область снова может превратиться в житницу Дальнего Востока. "Нам нужно в ближайшие годы поднять 1 300 тысяч гектаров земель. 600 000 было, 85 тысяч уже подняли, остается более 700 тысяч", - подчеркивал он на встречах с жителями аграрных районов и говорил о том, что там не хватает рабочих рук. Для решения данной проблемы, согласно федеральной программе "Строительство на селе", в Приамурье должны были появиться десять новых поселений. Предварительно рассматривался вариант объединения небольших сел за счет дополнительного строительства 50-100 домов на какой-либо площадке, но не исключалось и появление абсолютно новых деревень. Жилье предполагалось передавать населению по социальной ипотеке без первоначального взноса. И этой мечте не суждено было сбыться. Впрочем, как и многим другим проектам и прожектам. Жаль, ведь в губернаторских проектах обновления экономики Приамурья были и рациональные зерна, да и писали их люди неглупые. Только вскоре обещания первого лица, не подкрепленные делами, в области стали воспринимать со скепсисом.

Не заладилось?

Обещал губернатор решить проблемы "Амурского угля", выкупив его у владельца и передав в областную собственность. Опять что-то не заладилось. И до сих пор имеющая свои запасы топлива область завозит его из Сибири и Забайкалья.

И уж совсем нехорошо получилось с акционерным обществом "БуреяГЭСстрой", благодаря которому был завершен долгострой, длившийся целых 30 лет, - благовещенский общественно-культурный центр. В сентябре 2007 года строительная организация сдала ОКЦ в эксплуатацию, потратив на достройку объекта 285 млн рублей. Ее руководство пошло на это, поверив клятвенным заверениям губернатора о том, что деньги будут возвращены. Однако ожидания оказались напрасными.

В сложном положении оказалась и одна из известных в Приамурье строительных компаний, которую губернатор вынудил заняться строительством новой резиденции. На ее возведение фирма затратила, по некоторым сведениям, 100 млн руб. Возвращать их никто не собирается. При этом надо сказать, что работы в нарушение действующего законодательства велись в природоохранной зоне. Кроме того, у всех на устах охотничий домик прежнего губернатора, для электрификации которого пришлось вырубить лес и построить 11-километровую ЛЭП на территории памятника природы - государственного зоологического заказника "Воскресеновский" в одном из районов области.

Николай Колесов испортил отношения с недропользователями, запросив у одного из предприятий миллиард рублей якобы во внебюджетный жилищный фонд. К тому же проверкой, прошедшей весной 2008 года, установлено, что около 30 компаний, владеющих 60-ю лицензиями на добычу золота, ведут на территории региона работы без оформления землеотводов. Как отмечал тогда заместитель председателя Росприроднадзора Олег МИТВОЛЬ, возглавлявший комиссию, еще пять компаний не могут приступить к добыче, т.к. не смогли оформить в правительстве Амурской области договоры на земельные участки. При этом было установлено, что перечень компаний, у которых возникли сложности с оформлением документов, совпадает со списком юридических лиц, не оплативших взносы в благотворительный фонд "Анастасия" и внебюджетный фонд восстановления ветхого жилья.

Ключевое слово

Далее губернатор подорвал доверие к себе и своему правительству, сделав еще один неоправданный шаг - создав "Межмуниципальные коммунальные системы". Предприятие, как утверждают в правоохранительных органах, поставляло топливо и услуги по завышенным ценам во время отопительного сезона.

Уже к концу лета Николай Колесов, как отмечают некоторые наблюдатели, потерял интерес к Приамурью. Большую часть времени он стал проводить в Москве, видимо, занимаясь хлопотами о своих подчиненных и собственной судьбе. Наведываясь в Приамурье, губернатор встречался с журналистами и заявлял о том, что твердо сидит в своем кресле. Ремонт, развернувшийся в новом губернаторском кабинете, являлся определенного рода подтверждением этого. Кстати, по оценкам экспертов, реконструкция бывшего зала заседаний областного суда под резиденцию руководителя области обошлась в сумму от 100 до 150 млн рублей. Но ветер перемен уже витал где-то рядом с амурскими берегами. Во всяком случае, их с нетерпением ждали многие жители области.

В целом менее чем за год Николай Александрович успел рассориться и с бизнес-элитой, и с политическим бомондом Приамурья. Последнему явно не по душе пришлась позиция руководителя исполнительной власти по отношению к законодательной. Прежний состав областного Совета фактически был разогнан. Об этом говорят некоторые из бывших депутатов. Как известно, подобное неуважение не забывается, не говоря уже о насилии, пусть даже не физическом, а нравственном.

В высших же кругах сильное недовольство его деятельностью, как утверждают аналитики, вызвали итоги весенних выборов Президента РФ, когда Амурская область дала результаты по голосованию за "Единую Россию" на семь процентов ниже, чем на декабрьских 2007 года выборах в Государственную Думу.

Таким образом, отставка Николая Колесова стала неизбежной. И в середине октября прошлого года Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ о его отстранении от занимаемой должности.

"Отставка Колесова - логичный и закономерный итог. Амурская область на сегодняшний день является депрессивным и дотационным субъектом Российской Федерации. Экономические показатели - одни из худших на Дальнем Востоке, федеральные программы по развитию инфраструктуры исполняются некачественно, жители уже давно потеряли доверие к действующей власти", - такой комментарий дал полпред Президента РФ в ДВФО Олег САФОНОВ.

Слово "доверие" в этой фразе, на наш взгляд, является ключевым.

Вернуть его амурчанам предстоит новому губернатору Амурской области Олегу КОЖЕМЯКО. А для этого - консолидировать вокруг себя все здоровые силы, чтобы возродить уважение к областному правительству, наладить контакты с местным бизнес-сообществом и политической элитой, привлечь инвесторов, без участия которых подъем экономики региона невозможен.