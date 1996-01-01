140 похищенных автомобилей легализовали приморские милиционеры

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника ГИБДД Дальнегорска Сергея ШПЕНЕВА и трех его подчиненных. "Оборотни в погонах" подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщил РИА PrimaMedia информированный источник в правоохранительных органах, по данным следствия, милиционеры причастны к многочисленным угонам автомобилей в Приморье. С помощью дальнегорских милиционеров угнанные машины оформлялись через ООО, оформленное на подставное лицо. Затем "чистые" автомобили отправляли на Кавказ и в другие регионы страны. По данным следствия, таким образом получили "вторую жизнь" более 140 машин.