Заклеенный город

Во Владивостоке сложилась просто вопиющая ситуация с несанкционированной расклейкой объявлений, которые безнадежно калечат внешний вид будущей столицы форума АТЭС.

Во Владивостоке продолжается работа по благоустройству и контролю за санитарным состоянием краевой столицы. Ежедневно ведется деятельность по очистке города от несанкционированной рекламы - разноцветных листовок, плакатов и афиш, развешанных на опорах наружного освещения, стенах зданий, деревьях и заборах, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

На еженедельных совещаниях по вопросам устранения правонарушений на потребительском рынке и исполнению административного законодательства этой проблеме уделяется большое внимание. За 2008 год специалистами структурных подразделений администрации города, административными комиссиями и сотрудниками УВД по городу Владивостоку составлены сотни протоколов на физических, юридических и должностных лиц и наложены штрафы от 500 до 5000 рублей.