Во Владивостоке при пожаре в жилом доме погибли две девочки

Дети, оставленные родителями без присмотра, скончались в машине скорой помощи.

2 марта поступило сообщение о пожаре в жилом 2-квартирном доме с печным отоплением в г. Владивостоке, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю. На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось сильное задымление в квартире, огнем были охвачены тумбочка, телевизор, пол, стена в комнате.

На месте пожара были обнаружены две девочки 5 месяцев и трех лет без сознания, оставленные родителями без присмотра.

Дети получили отравление продуктами горения. Вызванные на место пожара медики проводили реанимационные мероприятия, которые не принесли результата. Дети скончались в машине скорой помощи.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание телевизора.