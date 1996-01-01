Приморские чекисты задержали высокопоставленного милиционера

В четверг во Владивостоке прошли обыски в здании Управления внутренних дел по Приморскому краю. Как выяснил VL.Ru, операцию проводили сотрудники ФСБ.

В результате обыска изъяты различные документы. Также известно, что в ходе операции задержан начальник ОРЧ-6 (отдел по работе с иностранцами) подполковник Станислав СЛОБОДСКИЙ. В пятницу обыски продолжились в кабинетах оперуполномоченных.