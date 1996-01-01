Дело уссурийских милиционеров передано в краевой суд

Прокуратурой Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Владимира ФИРСОВА, инспектора ДПС ГИБДД УВД по Уссурийскому городскому округу Романа КАЗАЧКОВА и участкового уполномоченного МОБ УВД по Уссурийскому городскому округу Евгения ФЕДЧЕНКО в убийстве, сопряжённом с разбоем и похищении паспорта убитого ими гражданина.

Как полагает следствие, указанные лица в марте 2008 года в Уссурийске по предварительному сговору из корыстных побуждений совершили убийство ранее знакомого им гражданина, занимавшегося автобизнесом.

Заманив потерпевшего в безлюдное место, они задушили его, закопали труп и забрали деньги в сумме 46 тыс. руб., паспорт, ключи от квартиры и документы на три автомашины. После чего похитили принадлежавшие убитому автомашины со стоянки авторынка.

В результате совместных преступных действий обвиняемыми было похищено имущество потерпевшего на общую сумму 1 млн 802 тыс. руб.

Органами следствия указанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем); п.п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в целях завладения имуществом в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего); ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного документа).

Уголовное дело направлено в краевой суд для рассмотрения по существу. Об этом говорится в официальном сообщении прокуратуры края.