Взнос за место в детсаду и срок

Суд Солнечного района признал заведующую муниципальным детским садом "Рябинушка" в посёлке Хурмули виновной в совершении 3-х должностных преступлений по статье 286 УК РФ и установил наказание - запрет занимать должности сроком на 4 года.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, еще в 2006 году в прокуратуру Солнечного района поступила информация о том, что заведующая детским садом Паутова в качестве обязательного условия приёма детей в детский сад установила внесение определённой суммы денег, в случае же отсутствия у родителей денег - передачу детскому саду какого-либо ценного имущества или выполнение работ для нужд детского сада.Паутовой было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Однако в 2007 году Паутова стала проводить собрания с родителями, желающими устроить детей в детский сад, на котором навязывала внесение "спонсорской помощи" как одного из обязательных условий приёма детей. "Для этих целей она разработала бланк заявления, согласно которому родители сами просили принять деньги. В ходе проверки изложенные факты подтвердилась. На предложение родителей принять ребенка, а потом внести деньги она всегда отвечала отказом. Не делала она исключений и для работников детского сада. "Полученные деньги она тратила на нужды детского сада", - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.