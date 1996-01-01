Хабаровчанам предложили стучать на взяточников

Городской план противодействия коррупции принят мэрией Хабаровска. Документ предусматривает комплекс мероприятий, которые должны воспрепятствовать должностным злоупотреблениям.

В частности, как подчеркнули в пресс-службе мэрии, будет усилен контроль и над целевым расходованием бюджетных средств, размещением муниципальных заказов, выделением земельных участков и сдачей в аренду недвижимого имущества. Намечено расширить перечень платных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам через городской Центр "Одно окно", а также проверить обоснованность введения таких услуг. В мэрии ужесточат и требования к конкурсному отбору кандидатов на должности муниципальной службы, усилят контроль над достоверностью сведений о доходах, декларируемых городскими чиновниками.

А на официальном портале администрации Хабаровска предполагается разместить почтовый ящик для сообщений граждан об известных им фактах должностных злоупотреблений.