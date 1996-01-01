Милиция Владивостока принимает сообщения о нарушениях и просит сдать оружие

В целях создания дополнительных условий для своевременного реагирования на заявления и предложения, жалобы граждан, сообщения о преступлениях и правонарушениях, а также о противоправных действиях сотрудников милиции в Управлении внутренних дел Ленинского района Владивостока для населения организована работа "телефона доверия".

Как сообщила инспектор по взаимодействию со СМИ Ленинского РУВД Анжелика Мурашкина, граждане смогут сообщить имеющуюся информацию по тел. (4232) 26-78-33.

УВД по Ленинскому району г. Владивостока проводит акцию по добровольной сдаче оружия.

Любое найденное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества вы можете сдать в милицию и получить за это денежное вознаграждение. Напоминаем, что граждане, сдавшие незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности.

УВД по Ленинскому району г. Владивостока.