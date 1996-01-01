www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Милиция Владивостока принимает сообщения о нарушениях и просит сдать оружие

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В целях создания дополнительных условий для своевременного реагирования на заявления и предложения, жалобы граждан, сообщения о преступлениях и правонарушениях, а также о противоправных действиях сотрудников милиции в Управлении внутренних дел Ленинского района Владивостока для населения организована работа "телефона доверия".

Как сообщила инспектор по взаимодействию со СМИ Ленинского РУВД Анжелика Мурашкина, граждане смогут сообщить имеющуюся информацию по тел. (4232) 26-78-33.

УВД по Ленинскому району г. Владивостока проводит акцию по добровольной сдаче оружия.

Любое найденное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества вы можете сдать в милицию и получить за это денежное вознаграждение. Напоминаем, что граждане, сдавшие незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности.

УВД по Ленинскому району г. Владивостока.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru