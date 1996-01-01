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"Бубль-Гум" украсть не удалось

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Раскрученный бренд "Бубль-Гум" попытались использовать незаконным образом, включив эти два слова в название недавно зарегистрированной фирмы ООО "Магазин игрушки "Бубль-Гум", учредителем которой является некий Андрей АСАУЛЕНКО.

Обман обнаружился случайно, когда директор ООО "Мир детства" Вадим МИХАЙЛЮК, являющийся обладателем торговой марки "Бубль-Гум", получил письмо из Пенсионного фонда с требованием уплатить штраф за несвоевременную постановку нового предприятия на учет.

"Нас удивил не только сам документ, - говорит Вадим Михайлюк, - но и название ООО "Магазин Игрушки "Бубль-Гум". В структуре сети супермаркетов детских товаров "Бубль-Гум" нет предприятия с таким названием. Когда мы взяли выписку в налоговой инспекции, выяснилось, что летом 2008 г. гражданином Андреем Асауленко были зарегистрированы предприятие с таким названием и еще ряд предприятий под именами известных российских и приморских брендов. В документах, помимо названия, был указан и реальный адрес одного из наших магазинов, куда и направил письмо Пенсионный фонд. Как стало известно службе безопасности нашей компании, учредителем данной компании является гражданин Асауленко, ранее судимый, и сейчас его местонахождение нам не известно. Мы думаем, что целей использования нашего бренда могло быть несколько. Возможно, это была рейдерская атака, либо попытка получить под наше имя кредит в банке, либо товар у наших московских поставщиков и т.д. Мы, конечно, оповестили всех, но так как не знали, чем это закончится, решили сделать определенные шаги на опережение. Нами был подан иск в суд на неправомерное использование нашей торговой марки. Я являюсь единственным в стране обладателем торговой марки "Бубль-Гум".

Суд расставил все по местам. Иск Вадима Михайлюка был удовлетворен, конечно, в полном объеме. А ответчику, так и не объявившемуся, предписано исключить из названия своего предприятия два известных на весь Дальний Восток брендовых слова. История завершена. Но вот только один вопрос в ней не находит ответа: как удалось 24-летнему "предпринимателю", отсидевшему к тому же несколько лет в местах не столь отдаленных, провернуть столь тонкую операцию? Не стоит ли за ним кто-то еще?

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