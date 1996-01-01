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Рейтинг взяточников. Или стрелочников?
Глава Верховного суда РФ Вячеслав ЛЕБЕДЕВ на совещании-семинаре председателей областных, краевых, республиканских и приравненных к ним судов обнародовал своеобразный рейтинг коррупционеров по итогам приговоров 2008 года.
По количеству заведенных уголовных дел с большим отрывом лидируют нечистоплотные сотрудники милиции, на втором месте - взяточники в белых халатах, непочетное третье - за преподавателями.
Данная статистика, в общем, и не удивительна: пожалуй, сейчас уже и не встретишь ни одного человека, которому хоть раз в жизни не приходилось сталкиваться с "платными" услугами госчиновников. Правда, есть одно "но", в данном случае речь идет о низовой коррупции, эти люди не крадут заводы, шахты, пароходы. Как сообщил Вячеслав Лебедев, более 80% осужденных в прошлом году за взяточничество обвинялись в получении мзды менее 30 тыс. руб. Причем и этот максимум был в редких случаях. В основном люди попадали на скамью подсудимых за то, что клали в карман две-три тысячи рублей. Иногда и меньше. Более чем в ста случаях сумма взятки не превышала пяти сотен рублей, сообщают интернет-издания.
Рейтинг взяточников:
31% осужденных - работники милиции;
20,3% - работники учреждений здравоохранения;
12% - преподаватели;
9% - муниципальные служащие;
2,5% - сотрудники службы исполнения наказания;
2% - таможенники.
Рейтинг взяток:
33% - от 500 до 3 тыс. руб.;
23% - от 3 до 10 тыс. руб.;
13,8% осуждены за получение взяток до 500 руб.;
12% - от 10 до 30 тыс. руб.
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