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Рейтинг взяточников. Или стрелочников?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Глава Верховного суда РФ Вячеслав ЛЕБЕДЕВ на совещании-семинаре председателей областных, краевых, республиканских и приравненных к ним судов обнародовал своеобразный рейтинг коррупционеров по итогам приговоров 2008 года.

По количеству заведенных уголовных дел с большим отрывом лидируют нечистоплотные сотрудники милиции, на втором месте - взяточники в белых халатах, непочетное третье - за преподавателями.

Данная статистика, в общем, и не удивительна: пожалуй, сейчас уже и не встретишь ни одного человека, которому хоть раз в жизни не приходилось сталкиваться с "платными" услугами госчиновников. Правда, есть одно "но", в данном случае речь идет о низовой коррупции, эти люди не крадут заводы, шахты, пароходы. Как сообщил Вячеслав Лебедев, более 80% осужденных в прошлом году за взяточничество обвинялись в получении мзды менее 30 тыс. руб. Причем и этот максимум был в редких случаях. В основном люди попадали на скамью подсудимых за то, что клали в карман две-три тысячи рублей. Иногда и меньше. Более чем в ста случаях сумма взятки не превышала пяти сотен рублей, сообщают интернет-издания.

Рейтинг взяточников:

31% осужденных - работники милиции;

20,3% - работники учреждений здравоохранения;

12% - преподаватели;

9% - муниципальные служащие;

2,5% - сотрудники службы исполнения наказания;

2% - таможенники.

Рейтинг взяток:

33% - от 500 до 3 тыс. руб.;

23% - от 3 до 10 тыс. руб.;

13,8% осуждены за получение взяток до 500 руб.;

12% - от 10 до 30 тыс. руб.

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