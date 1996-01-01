Следователей и прокуроров вооружат, как Джеймса Бонда

Согласно постановлению Правительства РФ для прокурорских и следственных сотрудников помимо всего прочего будут закуплены многозарядные полуавтоматические пистолеты иностранного производства: "Беретта-92", "Глок-17" и "Чезет-775".

Вместе с дорогостоящим оружием придется приобретать и патроны. При этом следователи говорят, что их вполне устраивали и "старые" пистолеты российского производства. Не очень понятно и то, как данное вооружение поделят между собой следователи и прокуроры. Как сообщили "Коммерсанту" источники в следственном комитете, в ходе реорганизации органов прокуратуры у следователей, имевших служебное оружие, его изъяли под тем предлогом, что оно числилось на балансе прокуратуры. С того времени вопрос о вооружении следователей до конца не решен. Даже в командировки в "горячие" точки они отправляются без оружия. Решается проблема с помощью охранников, которые привлекаются из местных органов внутренних дел.